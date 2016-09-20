8 büyükelçi merkeze alındı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

ANKARA (AA) – Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Dışişleri Bakanlığının 23 Haziran ve 26 Temmuz’daki yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca hazırlanan Büyükelçi Atamaları Hakkında Kararlara yer verildi.

Buna göre, bakanlığın 23 Haziran’daki yazısı üzerine, Büyükelçi, Avrupa Birliği Müsteşarı Rauf Engin Soysal, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine, Büyükelçi, Genel Müdür Ahmet Altay Cengizler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine atandı.

İrlanda Büyükelçisi Necip Egüz, Tayland Büyükelçisi Osman Bülent Tulun, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilcisi Hüseyin Avni Botsalı ise merkeze alındı.

Dışişleri Bakanlığının 26 Temmuz’daki yazısına istinaden Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Ali Rifat Köksal, Tacikistan Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Nuri Kaya Bakkalbaşı, Kosta Rika Büyükelçiliğine, Elçi, Müsteşar Özel Müşaviri Murat Lütem, Singapur Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Haydar Kerem Divanlıoğlu, Myanmar Büyükelçiliğine, Moğolistan Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Büyükelçiliğine, Atina-Pire Başkonsolosu, Birinci Sınıf Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, Gambiya Büyükelçiliğine atandı.

Singapur Büyükelçisi Hakkı Taner Seben, Myanmar Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Ürdün Büyükelçisi Sedat Önal ve Gambiya Büyükelçisi Ergin Soner de merkeze alındı.