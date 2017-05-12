8 çocuk babasının organları 3 kişiye umut oldu

Elazığ’da 20 gün önce beyin kanaması geçiren ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde çare altına olan 68 yaşındaki 8 çocuk babası Okumuş Çelik’in dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Çelik’in organları ailesinin isteği üzerine bağışlandı. Üniversite hastanesinde uzman takım kadar yapılan operasyonda Çelik’in 2 böbreği ve karaciğeri 3 hastaya nakledilmek üzere alındı. Alınan organlardan 2 böbrek Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Karaciğeri ise Malatya İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine nakledildi. Nakil esnasında hastane önünde bekleyen Çelik’in çocukları organlar gönderirken gözyaşlarına etken olamadı.

“İnsanların bu konuda aklıselim olması gerekiyor”

Babasının beyin ölümü gerçekleştiği için kardeşler olarak kendi aralarında karar aldıklarını belirten Muhammed Çelik, organlarını bağışlayarak başkalarına hayat belirlemek istediklerini söyledi. Toplumun bu konuda birazcık duyarsız olduğunu vurgulayan Çelik, “Televizyonda izlediğim haberde minik çocukların organlarını çalıyorlar. Bunlara taviz vermemek ve toplumuzun daha duyarlı olması için bağışladık. Hocalarımızın bu konuda insanlarımıza bilgiler vermesi gerekiyor. Bir yaşam kurtarmanın ne değin hoş bir şey olduğunu hocalarımızdan duyduk ve bizde babamızın organlarını bağışladık. İnşallah başka hayatlara bir vesile olur. Onların duaları bize ve babamıza olsun” dedi.

“Babama sorsalardı organlarını bağışlardı”

Yardımsever olan organlar için imza verdiklerini açıklayan Çelik, “Kime ne gereklilik varsa verilsin. Babam cömert ve iyiliği seven bir insandı. Ben babama sorsaydım kuşkusuz evet diyecekti. Sağlığında sorma imkanımız olmadı. Ben ve kardeşim kendi organlarımızı da bağışladık. Ailem de herkesin bu şekilde davranmasını istiyorum. Akrabalarımız arasında buna karşısında çıkanlar oldu. İlla vermeyeceksiniz, olmaz, beyin ölümü gerçekleşmiş lakin daha ölmemiş diyen oldu. Bu konuda vatandaşlarımızın aydınlanması gerekli” diye konuştu.

Kamil Cankılıç