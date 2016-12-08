8 il müftüsü görevden alındı

Buna kadar; Kırklareli İl Müftüsü İsmail Sancak, Şırnak İl Müftüsü Ahmet Özkan, Osmaniye İl Müftüsü Ramazan Çortul, Mersin İl Müftüsü Ali Melek, Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör, Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu, Sinop İl Müftüsü Mustafa Erkan ve Uşak İl Müftüsü Fuat Altındaş başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı.

Ankara İl Müftülüğüne Mehmet Sönmezoğlu, Kırklareli İl Müftülüğüne Hüseyin Demirtaş, Şırnak İl Müftülüğüne Ramazan Tolan, Osmaniye İl Müftülüğüne Ali Rıza Tahiroğlu, Mersin İl Müftülüğüne Mardin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, Mardin İl Müftülüğüne İsmail Çiçek, Elazığ İl Müftülüğüne Yusuf Sarıkaya, Ordu İl Müftülüğüne Zonguldak İl Müftüsü Mürsel Özgürtürk, Zonguldak İl Müftülüğüne Rüstem Can, Sinop İl Müftülüğüne Ali Hayri Çelik, Uşak İl Müftülüğüne Eyüp Baldemir, Balıkesir İl Müftülüğüne Çanakkale İl Müftüsü İbrahim Öcüt, Çanakkale İl Müftülüğüne Adana İl Müftüsü Arif Gökce, Adana İl Müftülüğüne Hasan Çınar, Tekirdağ İl Müftülüğüne Amasya İl Müftüsü İsmail Ipekli, Amasya İl Müftülüğüne Abdulkadir Keşvelioğlu, Bursa İl Müftülüğüne Bolu İl Müftüsü İzani Turan, Bolu İl Müftülüğüne Orhan Genç, Bitlis İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, Hakkari İl Müftülüğüne Faruk Gürbüz, Eskişehir İl Müftülüğüne Kırıkkale İl Müftüsü Bekir Gerek, Kırıkkale İl Müftülüğüne Şahin Şimşek, Yalova İl Müftülüğüne Turgut Açari, Kütahya İl Müftülüğüne Hüseyin Hazırlar, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Celal Sürgeç, Erzurum İl Müftülüğüne Hasan Hüsnü Sula, Yozgat İl Müftülüğüne Salih Sezik, Kırşehir İl Müftülüğüne Osman Arslan, Karaman İl Müftülüğüne Muhammet Lutfi Ketenci, Tunceli İl Müftülüğüne Ahmet Süzen, Ardahan İl Müftülüğüne Şaban Kondi atandı.

Iftihar Emre Durak