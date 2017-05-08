8 Mayıs 2017 On numara çekiliş sonuçları SORGULA |MPİ bilet sonucu öğren

8 Mayıs 2017 On numara çekiliş sonuçları muhakkak oldu. Tiryakilerinin ilgiyle beklediği on numarada bu hafta uğurlu numaralar hangileri oldu. Bu hafta hayallerine kavuşan kişi ya da kişiler kimler oldu.? Talihli il ya da ilçeler hangi şehirden çıktı? İşte 8 Mayıs 2017 On numara çekiliş sonuçları! 8 Mayıs 2017 On numara çekiliş sonuçları SORGULA

8 MAYIS 2017 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

On Numara Nasil Oynanir ?

On numara boş bir on numara kolonunun alınıp 1 den 80 e dek olan rakamlardan 10 adet rakamın seçilmesi şeklinde oynanır. Her kolonda 10 tane sayı seçmek gerekmektedir.

Manâsız bir kuponda A kolonundan E kolonuna değin toplamda 5 adet abes sütun bulunmaktadır. Bir kolon oynamak istediğimizde A kolonunundan 10 adet rakam seçeriz. Çekilişte 22 top çekilir. Şansımızı artmak istersek öteki kolonları da oynayabiliriz.

On numara kolon ücreti 1 TL dir. Oynadığımız her kolon için 1 TL aidat öderiz.

On Numara İkramiyeleri Nereden Alınır?

On Numara çekilişleri, Milli Piyango İdaresi kadar her hafta Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara çekilişi sonucunda ikramiye şampiyon talihlilerden;

6 ve 7 bilenler bayilerden,

8 ve 9 bilenler bayilerden ve Ulusal Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilenler Ulusal Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini tahsil edebilirler.

Çekiliş sonucunda hiçbir rakam için doğru tahminde bulunamayan kişiler de ikramiyelerini bayilerden alabilirler.

On numara oyunun Özellikleri

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı bahşedilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda bulunan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı içten varsayım edenler ile hiçbir numarayı doğru varsayım edemeyenler ikramiyeye yargı kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de bulunma olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kere Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı dürüst tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ama, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından ufak olanlar katılamazlar, şampiyon biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) sene içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler vakit aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin öteki tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.