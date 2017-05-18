8 milyon yıllık fosiller yeni yerinde ziyaretçilerini bekliyor

– Çankırı’da, daha önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasındaki müzede sergilenen 8 milyon yıllık fosillerin yeni Çankırı Müzesi’ne taşınma işlemi tamamlandı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasındaki müzede bulunan 8 milyon yıllık fosiller, artık yeni Çankırı Müzesi’nde sergileniyor.

İkinci Abdülhamid tarafından 20. yüzyıl başlarında hükümet konağı olarak yaptırılan, uzun yıllar Çankırı Adliyesi olarak hizmet veren tarihi yapı, 13 milyon liralık restorasyon çalışmasıyla müze haline getirildi.

Restorasyonunun tamamlanmasının ardından bina paleontoloji, etnografya ve arkeoloji müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

Daha önce Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasındaki müzede bulunan Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi’nden çıkartılan 8 milyon yıllık fosiller de yeni binaya taşındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, AA muhabirine, Çankırı Müzesi’nin Türkiye’nin önemli müzeleri arasında yer aldığını söyledi.

Müzenin kapılarını ziyaretçilere açtığını belirten Karatatar, “Müzemizde 3 önemli bölüm bulunmaktadır. Müzede Çorak Yerler Fosil Lokalitesi’nden elde edilen fosillerin sergilendiği, yaklaşık 8 milyon yıl öncesini anlatan bölümümüz de yer almaktadır. Arkeoloji ve etnografya bölümünde müze koleksiyonu sergilenmekte.” dedi.

Müzenin resmi olarak açılmadığını, ilerleyen dönemde Bakanlığın izniyle açılış töreni yapmak istediklerini dile getiren Karatatar, yeni müzede çok sayıda turist ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.