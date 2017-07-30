8. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası

KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin Talas ilçesinde 8’incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi.

Esma Hatun Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende, bu yıl 7 ülkeden 98 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen ve 5 gün süren organizasyonun sonunda, 2 kategoride dereceye girenler madalyalarını aldı.

Genel klasman kategorisinde İran’dan Mohammed Ali Hosseini Semnani birinci, İsviçre’den Phil Glutz ikinci, Rusya’dan Konstantin Treggubov üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde ise birinci İran’dan Fateme Eftekhari, ikinci Merve Arslan ve üçüncü Gülşah Asmalı oldu.

Sporculara madalyalarını Kayseri Vali Vekili Baha Başçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Çağrı Önen verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri’yi cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek Ali Dağı’nın Türkiye’nin en gözde yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu da yarışamaya katılan sporculara teşekkür etti.