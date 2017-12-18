80 Binde Devri Alem Parkına 10 günde 20 bin ziyaretçi
Mevlana’nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olan 80 Binde Devr-i Alem Parkını bu süre zarfında yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.
Konya’daki önemli turizm alanlarından biri olan Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Mevlana’nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Etkinleri kapsamında şehrimize çok sayıda yerli ve yabancı misafirin geldiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Belediye meclisimizin aldığı kararla 7-17 Aralık tarihleri arasında 80 Binde Devr-i Alem Parkını ücretsiz gezme imkanı sunduk. Bu süre zarfında parkımızı yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Farklı özellikleriyle ülkemizde bir ilk olan parka gösterilen ilgiden memnunuz” dedi.
Üç bölümden oluşan 80 Binde Devr-i Alem Parkının Trex Parkı bölümünde tarih öncesi yaşayan dinozorların maketleri yer alırken, Cihan-ı Türk Abideler Şehri Parkında kültürel birikimimizi ifade eden 120 eser bulunuyor. Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı ise çocukların hayal dünyasına büyük katkı sağlıyor. Park, farklı konseptleriyle tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Ayrıca parkta yeşil alan, kafeterya ve restoran da yer alıyor.
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