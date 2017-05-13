80 yaşındaki dedenin ‘galibiyet’ sevinci

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 31. haftasında sahasında dün Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Maçı 2-1 şampiyon Kayserispor, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet alırken, maçı izlemeye gelen seyircilerde galibiyeti coşkuyla kutladı.

Maçın arkasında çalan oyun havasına 80 yaşındaki bir dede de eşlik etti. Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntüde, elindeki bastonuyla sevince karşılıklı olan dedenin görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Bazı Kayserili vatandaşlar da, “Allah dedemin ömrünü uzun etsin” diye yorumlarda bulundu.