800 yıllık ahi pilavı geleneği sığınmacıları da sevindiriyor

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de yaklaşık 800 yıldır yaşatılan gelenekle her ayın ilk cuma günü dağıtılan ahi pilavı, başta Suriye ve Irak olmak üzere farklı ülkelerden kente gelen sığınmacılara da ikram edilerek kardeşlik örneği sergileniyor.

Kırşehir Belediyesinin desteğiyle Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Cacabey Meydanı’nda esnaf, vatandaşlar ve sığınmacılara ahi pilavı ve ayran dağıtıldı. Meydana kurulan iki çadırın önünde sıraya girerek ahi pilavı alanlar, din görevlisi Rıza Sarıyıldız’ın okuduğu “ahi duası”na hep birlikte “amin” dedi. Yaklaşık 2 bin kişiye ahi pilavı ikram edildi.

Sarıyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereket ve hayırlı kazanç için bu duanın 800 yıldır okunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 800 yıl önce her esnaf bu duayla dükkanını açıyordu. Yani her gün bu duayı okuyorlardı. Şimdi de bu gelenek devam ettirilerek her ayın ilk cuma günü esnaf birlikte ahi pilavı yiyerek duasını yapıyor. Esnafın yanı sıra buraya gelen tüm vatandaşlara ve son dönemde kentimize gelen sığınmacı kardeşlerimize de bu pilavdan ikram edilerek duaya ortak olmaları sağlanıyor. Onlara çeşitli yardımların yanında ahi pilavı dağıtılarak kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine katkı yapılıyor.”

Irak’tan gelerek Kırşehir’de ailesiyle yaşam mücadelesi veren 12 yaşındaki Eyyüp Kadah da arkadaşlarıyla sıraya girerek ahi pilavı aldığını belirterek, tadını çok beğendiğini söyledi. Kırşehir’de eğitim gören Kadah, bu imkanı sunan esnaflara teşekkür etti.