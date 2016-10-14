800 yılllık kaplıca

KONYA (AA) – Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ilgın kaplıcalarının 800 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu bildirdi.

Karahan, kaplıca tesislerinde bulunan belediyeye ait otelde, kaplıca tedavi giderlerinin artık SGK tarafından karşılanacağını kaydetti.

SGK, tedavi bedelini ödediği kaplıcalarla ilgili bir duyuru yayınladığını bu duyuru kapsamında Ilgın Kaplıcalarında tedavi gören hastaların tedavi giderlerinin kurumca karşılanacağını belirten Karahan, “Her geçen gün artan ilaç kullanımının ülkemizdeki yükselişinden bahsedilirken, elimizdeki şifa kaynaklarını kullanarak bu kullanım oranını azaltabiliriz.” dedi.

“Sağlık Bakanlığı sağlıkta bir reform yaparak kaplıca tedavilerini ödeme listesine almıştı” diyen Karahan, şöyle devam etti:

“Şimdi ise Sosyal Güvenlik Kurumu bir reform yaparak tedavi bedelleri ödenen kaplıca tesisleri güncellendi. Bu liseye belediyemize ait kaplıca tesisleri girmiştir. Ilgın’a ve milletimize hayırlı olsun. Ilgın kaplıcalarının 800 yıllık bir geçmişe sahip. Kaplıcamız Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından ilk Türk hamamı olarak yapılmıştır. Hz. Mevlana’nın seyahatnamesinde şifa bulduğundan bahsettiği şifa kaynağı suyumuz doğal 42 derece sıcaklıkta çıkmakta ve dışarıdan ısıtma veya soğutma için müdahale edilmeden kullanılarak özelliğini kaybetmemektedir.

620 yatak kapasiteli tesisimizi artık bir termal hastane haline getirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kaplıca suyumuz göz, ekzama, sinir, böbrek, deri ve cilt, romatizmal, idrar yolları, hazımsızlık, bağırsak ahengi bozukluğu, kansızlık, alerji, damar sertliği, stres, kan dolaşımı ve kadın hastalıklarının yanı sıra akciğer iltihaplarına ve yara iyileştirme tedavilerine yönelik faydaları herkes tarafından bilinmektedir.”