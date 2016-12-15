81 il Halep için seferber oldu

Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve beraberindeki heyet Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Müezzinoğlu ve beraberindeki heyeti Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, komite üyeleri ve Memur-Sen’e emrindeki sendikaların başkanları karşıladı. Ziyarette konuşan Yalçın, Halep’teki insanlık dramına değinerek, İHH, Deniz Feneri, Can Suyu ve Kızılay ile birlikte Halep’e yardım TIR’larının startını verdiklerini kaydetti. 20 destek TIR’ını destek kuruluşlarını teslim ettiklerini açıklayan Yalçın, takviye TIR’larının 81 ilden hareket edilmesi için teşkilatlarını talimatlandırdıklarını ve dışarı giden yardım TIR’ının 81’den daha artı olacağından hiç şüphelerinin olmadığını söyledi.

Destek TIR’ları Halep’e dürüst yola çıktı

Yalçın, geçen hafta Cuma namazı sonrası tüm illerde basın açıklamaları ve gıyabi cenaze namazlarıyla Halep konusunda kamuoyunda alınganlık arttırmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Basın açıklamalarıyla kamuoyuna ses verdik. 1 gün ardından İstanbul’da İstiklal Caddesinde tünelden Galatasaray Lisesine içten büyük bir yürüyüş gerçekleştirerek kamuoyuna seslenmiş olduk. Uluslararası kuruluşlara iletilişim ağımızda yer alan emek örgütlenmelerine hassaslık çağrısına ilişkin mektuplarımız yola çıkıyor. Cumartesi saat 10.30’da Hatay merkezde buluşacak şekilde bir araç konvoyu illerden hareket etmiş durumda. Takviye TIR’ları da bunlar içerisinde. Hatay’da bir araya gelecek ve oradan Cilvegöz Sınır Kapısına dürüst hareket edecek. İHH’nin illerden çıkardığı kortej ile Memur-Sen’in korteji buluşmuş olacak. Halep’e antre açılması veya Halep’deri sivillerin tahliyesi ve yardımların yapılması noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Halep’e yol açılacaksa önce yola çıkmak gerekiyor. Ben insanımızın yola çıkmak konusunda duyarlı davrandığını görüyorum. Bu konuda herkesi sağduyu davranmaya ağırlama ediyorum” diye konuştu.

15 Temmuz nedeniyle iptal edilen takvim izinler konusunu gündemde tutacaklarını vurgulayan Yalçın, “15 Temmuz’dan sonraki süreçte yaşanan bazı aksamalar sebebiyle halk izinlerini kullanamadılar. Biz mevcut müsade hakkının bir sonraki yıl kullanılması gibi bir esneklik istiyoruz. Biz burada ne bir pozitif istiyoruz ne bir beceriksiz istiyoruz. Kişinin hakkı yanmasın. Devletin bu konuda ‘hayır o iznini yakma ben ilerde bu işe bakacağım’ demesi gerekiyor. Bu istek haklı bir istek. Önümüzdeki dönem bu konuyu yine gündemde tutacağımızı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz sonrası açığa alınmalar ve kamudan ihraçlar konusunda Memur-Sen olarak yeniden beri ilkesel bir tavrımız var” diyen Yalçın şunları kaydetti:

“Bu ilkesel tavırda devam ediyoruz. Bir adam FETÖ ya da öteki terör örgütlerinin hangisi olursa olsun irtibatlıysa bu konuda Memur-Sen olarak devletin zafiyete uğramaması, insanların güvenliğinin ihlal edilmemesi noktasında devlet üzerine düşeni yapmalı. Bu herif irtibatı kesinleşmiş devlet adına, insanlar adına yok de terör örgütü adına çalıştığı konusunda su götürmez gerçekler ortaya çıkmış kişiler varsa bunlara acınacak şey edilmesinin bu vatana aldatmak olduğunu her yerde ifade ettik. Bu herif üyemiz varsa buna sahip çıkmayacağımızı söyledik. Eğer bir birey masumsa ve bu süreçte mağdur duruma düşüyorsa, araya karışıyorsa bunun da hakkının iade edilmesi ve bir mazlumun mağdur duruma düşürülmemesi konusunda bir gayretimiz olacağını da açıklama ettik. Bu çerçevede kamuda ihraçlar konusunda kriterlerin bütünlenmesi ve iki taraflı bir zeminde çalışılması konusunda bir eksiklik görüyorum. Bu konunun Egzersiz Bakanlığı boyutunda olduğunu Sayın Bakanımıza açıklama etmiştim. Çünkü çalışanlar ile egzersiz bakanlığı ibaresi birbiriyle örtüşen bir ibare. Bu işin başlıca sahibi Çalışma Bakanı.”

Abdullah Sarıca