81 ilde dev uygulama: 48 gözaltı
81 ilde 3’üncüsü gerçekleştirilen “Güvenli Eğitim” uygulamasında 48’i gözaltına alındı, 152 aranan şahıs yakalandı. 81 ilde üniversite öğrencilerini her türlü zararlı faktörden uzak tutmak, eğitim ve öğretimi güvenli bir ortamda sağlamak amacıyla üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kafeler, elektronik oyun salonları, internet salonları, park ve bahçeler ile bu alanların gidiş geliş istikametlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak denetimler yapıldı. Narkotik, Asayiş, Terörle Mücadele ve ilgili şube müdürlüklerinden 9 bin 896 personel, 2 bin 891 ekip ve 12 dedektör köpekle yapılan denetimlerin sonucunda 86 bin 559 şahsa yapılan incelemelerde 216 şahsa adli/idari işlem uygulandı, 48’i gözaltına alındı, 152 aranan şahıs yakalandı.
-
Asırlık Herkül
-
Uludağ’da şaşkına çeviren ayak izleri
-
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
-
81 ilde Huzur Uygulaması: Bin 159 kişi yakalandı
-
Kamyonetle belediye otobüsü böyle çarpıştı
-
Yağmurlu havada terör estiren trafik magandaları kamerada
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.