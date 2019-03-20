81 İLDE ŞANLI BAYRAĞIMIZ ETWİNNİNG PROJESİ SERGİSİ
81 İlde Şanlı Bayrağımız eTwinning projesinin sergisi Konya Kule Site AVM’de yapıldı. Serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından yapıldı.
Bayrak konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerin hayal güçlerini de kullanarak, istedikleri malzemeler ile Türk Bayrağı yapmalarını sağlayan 81 İlde Şanlı Bayrağımız eTwinning projesinde deniz kabuğundan, boncuktan, fındıktan, çay yaprağından ve değişik birçok malzemeden bayrak tasarımları yapıldı. Yapılan bu tasarımlar, sergi sayesinde birçok kişinin beğenisine sunuldu.
D.DOĞAN
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