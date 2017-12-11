81 ilden 81 öğretmen Konya’da buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın organizasyonuyla Türkiye’nin 81 ilinden Konya’ya gelen öğretmenlere ev sahipliği yaptı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Konya’nın aziz bir şehir olduğunu belirterek, “Aziz Konya’nın sakinleri var, şehri emini var. Onlarda bizi gerçekten her zaman bir misafir kurum olarak değil, kendilerinin bir aile ferdi olarak ağırlarlar. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e teşekkür ederiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in selamlarını ileten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Türkiye’nin dört bir yanından Konya’ya gelen öğretmenleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Köseoğlu, “Hz. Mevlana’nın ‘Gel’ çağrısıyla Konyamıza yıl boyu her gelen misafire kapımızı açmak zorunda olduğumuzu hisseden bir belediyeyiz. Dolayısıyla herhangi bir özel çağrıya gerek olmadan yıl boyu her zaman gelebileceğiniz bir şehirdir Konya” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Hizmet Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Abdi Erdoğan da serin bir günde Konya’nın sıcaklığını ve güzelliğini kendilerine hissettiren ve gösterilen misafirperverlik nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy’a teşekkür etti. Konya’da tarihi ve turistik mekanları gezen öğretmenler, Hz. Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında sema programı da izledi.