81 ilden 81 öğretmen Sivas'ta buluştu

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “81 İl 81 Öğretmen” projesi Sivas programı başladı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen programda konuşan Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, 81 ilden gelen öğretmenleri Sivas’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yıldızhan, Sivas’ın görev yapılabilecek en güzel şehirlerden bir tanesi olduğunu, burada görev yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

MEB Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız ise Sivas’ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok önemli bir kent olduğunu aktardı. Yıldız, Sivas’ta 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya gelmenin önemli olduğunu vurguladı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Muhittin Yılmaz da daire başkanlığının yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi vererek “Öğretmenler arasında mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi, öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükseltilmesi, tarihi ve turistik mekanlar ile milli ve manevi değerlerimizin yerinde görüp incelemesi adına böyle bir çalışma gerçekleştirmek bizleri memnun etti.” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise öğretmenliğin dünyanın en güzel mesleği olduğuna dikkati çekerek, “Yaptığım işten zevk alıyorum, gurur duyuyorum ve yaptığım işi severek yapıyorum. İşimizi severek yapıyoruz ki sizler de 81 ilden gelen başarılı öğretmenler, seçilmiş kişiler olarak bu etkinlikte ilimize teşrif ettiniz. Sivas Türkiye’nin sigortası olan birkaç ilimizden biridir. Bu nedenle de Sivas’ta görev yapmaktan gurur duyuyorum.” açıklamasında bulundu.

Tanışma programının ardından 81 ilden gelen öğretmenler ve davetliler kentin tarihi mekanlarını gezdi