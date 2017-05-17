83 yaşında Kur’an-ı Kerim öğrendi

Aydınpınar Köyünde yaşan 2 çocuk ve 5 torun sahibi Makbule Akpınar, Yetişkin Kur’lahza Kursuna Yasin Şerif’i ezberden okuyabilmek için katıldı. Yaşına aldırış etmeden 1 yıl önce başladığı kursta azmi ile Kuranı Kerim okumayı öğrenmeyi başararak örnek oldu.

Kur’lahza-ı Kerim’i 83 yaşında da olsa öğrenmenin mutluluğu yaşamış Akpınar “Fazla mutlu oldum, sevinçliyim. Cümbür Cemaat de okusun. Her Yerde doğmuş gibi oldum. Hocaya sadece Yasin’i ezberleyeceğim dedim. Kurana başlamayacağım dedim. 2.döneme geldi sıra, evde oğlum ‘Bana kurana başla anne’ dedi. Yasin’i Kurandan da okursun dedi. Okuyamam dedim lakin. Geçen senenin 2. Döneminde başladım. Hocamız da sağ olsun ilgilendi. Okumayı öğrendim. Köylerde kurslar uzaktı. İşin yüzünden okuyamadım. Daha Sonra Allah’ıma hamdolsun ki öğrendim, artık daha bırakmam. Torunlarım isterse öğretirim” dedi.

Kur’lahza Kursu öğretmeni Emine İşleyen Makbule Akpınar’ın çok azimli olduğunu vurgulayarak “Yasin Tebareke ile başladı azmi ve gayretinden dolayı cüze başladık. Cüzde güzel ilerliyordu. Çok azimli, çok sabırlı. Bu yıl 1. Hatimi bitiriyor” diye konuştu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Makbule Akpınar’ın başarısını kutlamak için Kuran Kursunu ziyaret etti. Dağlı, “83 yaşında Kuranı Kerim öğrenen Makbule Teyzemizi ve arkadaşlarını ziyaret ettik. Burada azim ve kararlığını gördük. Allah razı olsun. Fazla hoş öğrenmiş. Kendisini dinledik. Çok hoş okuyor. Kutluyoruz, Allah da ibadetlerinde kabul etsin inşallah” dedi.

Vali Dağlı kursa katılan herkesi tebrik ederek kiralık bir binada hizmet veren kursun kalıcı bir binaya kavuşması için takviye vereceğini söyledi.

Ali Yıldız