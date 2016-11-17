84 yıllık kulüp kapanmanın eşiğine geldi

KAYSERİ (AA) – MUSTAFA ÖNAL – Tarihinde UEFA Kupası’nda oynama başarısı bulunan, şimdilerde ise Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve yaşadığı yönetim krizi nedeniyle kayyum atanan Kayseri Erciyesspor, 21 Kasım’da yapılacak olağanüstü kongrede aday çıkmaması durumunda tasfiye edilerek kapatılacak.

Spor Toto Süper Lig’den 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig’e, 2015-2016 sezonunda da Spor Toto 2. Lig’e düşen mavi-siyahlı takım, bu yıl mücadele ettiği Kırmızı Grup’ta da zor günler geçiriyor. 2007-2008 sezonunda UEFA Kupası’nda oynama başarısı gösteren mavi-siyahlı takım, gerçekleştirilen üst üste kongrelerde yönetime talip çıkmayınca Kayseri 2. Sulh Hukuk Mahkemesince atanan kayyum heyeti tarafından yönetiliyor.

Üç kişilik kayyum heyeti tarafından 14 Kasım için belirlenen olağanüstü kongre, katılım olmaması dolayısıyla 21 Kasım Pazartesi’ne ertelendi. Çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kongrede aday çıkmaması durumunda kulübün tasfiye edileceği bildirildi.

– “Bu süreç herkesi derinden üzdü”

Kayyum heyetinde yer alan Bülent Dener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1932 yılında kurulan Kayseri Erciyesspor Kulübünün bu süreçleri yaşamasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Kayseri Erciyesspor’a sahip çıkılması çağrısında bulunan Dener, “Ben umutsuz değilim. İnşallah kulübümüz yeniden başlayacak, yeniden dirilecek. Bununla alakalı hiç umutsuzluğum olmadı. Geçmişte Kayseri Erciyesspor Kulübü, Kayseri’ye büyük sevinçler yaşattı. Bu süreç herkesi derinden üzdü.” diye konuştu.

Çok zor şartlar altında kulübün var olmaya devam ettiğini aktaran Dener, şunları kaydetti:

“Transfer sezonun bitmesine kısa süre kala mahkemeden aldığımız yetkiyle “Altyapıdaki gençleri profesyonel yaparak lige başladık. Eksi 2 puanımız var, galibiyetimiz yok, sadece 1 beraberliğimiz var. Takım kamp yapamadı, çok zor şartlar altında mücadele veriyoruz. Tesislerde uzun süre yemek çıkmadı çünkü malzeme alacak paramız yoktu. Bu zamana kadar yardımlarla buraya gelebildik. Kayyum heyeti olarak kongre kararı aldık. İnşallah o kongrede yönetim şekillenir, kulüp sahipsiz kalmaz ve tasfiye edilmez. Ben buranın sahipsiz kalacağına inanmıyorum. Umarım birileri gelip, kulübün kapanmaması için destek olacak. Güzel günleri hayal ediyoruz. Kayseri Erciyesspor Kulübü inşallah kapanmaz ve eski başarılı günlerine tekrar ulaşır.”

– “Kulüp tesislerinde yaklaşık 3 aydır doğal gaz kesikti”

Bülent Dener, sezonun başlamasının ardından borçları nedeniyle tesislerin doğal gazının kesildiğini ifade etti.

Bazı yardımseverler sayesinde bu sıkıntıların giderildiğini dile getiren Dener, şöyle devam etti:

“Kulüp tesislerinde yaklaşık 3 aydır doğal gaz kesikti. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir ağabeyimiz kısa süre önce borcu ödedi ve tekrar doğal gaz kullanmaya başladık. Tesislerde yavaş yavaş yemek çıkmaya başladı. Kulübün yaşaması için mücadele veriyoruz. 1932 yılında kurulan birçok başarısı olan kulübün kapanmasına gönlümüz razı değil. Bu süreçte doğal gazımız yoktu, yiyecek ekmeğimiz yoktu, deplasmana gidecek paramız yoktu, buna rağmen bir şekilde bunların üstesinden gelmeye çalıştık.”

Gelecek vadeden futbolculara sahip olduklarına dikkati çeken Bülent Dener, “300’ün üzerinde sporcuya sahip, profesyonel ligde oynayan, adı, şanı olan bir kulübüz. Hiçbir zaman kötü şeylerle adı anılmamış. Biz bu kulübün yaşamasını arzu ediyoruz. İnşallah iyi bir yönetim gelir ve bayrağı devralır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün çok büyük borcu bulunmadığına vurgu yapan Dener, yönetime talip olacakların büyük borç yükü altına girmeyeceğini sözlerine ekledi.