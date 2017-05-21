87 yaşında paraşütle atlayan Halime nine fenomen oldu

Denizli’de yaşamış Halime Akcan, geçen sene Ölüdeniz Mahallesi’ndeki yamaç paraşütü pilotluğu yapan torunu Günay Tutgun’un yanında tatile geldi. Akcan, yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirmek istemesi üzerine torunuyla Babadağ’a çıktı. Akcan ile torunu Babadağ, bin 700 metre pistinden yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. Pilot Tutgun gökyüzündeki uçuşunu aksiyon kamerasıyla kaydetti.

Paraşütün kanatlarını ninesine verdi

Görüntüler torun Tutgun göre 15 gün önce sosyal medya hesaplarından baştan yayımlandı. Yaşlı kadının gökyüzündeki görüntüsü kısa sürede binlerce birey kadar paylaşıldı ve görüntülendi.

Günay Tutgun gazetecilere yaptığı açıklamada, videonun fazla sayıda kişi tarafından paylaşılıp izlenmesinin kendilerini fazla mutlu ettiğini söyledi.

Ninesinin yamaç paraşütüyle uçma isteğini yürüme güçlüğü çektiği için başlangıçta kabul etmediğini anlatan Tutgun, “Sonunda ısrarına dayanamadım ve hoş bir havada, rüzgarın da yardımıyla uçuş yaptık” dedi.

Yamaç paraşütüyle uçmanın yaşı olmadığını vurgulayan Tutgun, “En ihtiyar uçurduğum yolcu 93 yaşındaydı. 101 yaşında tatilciler uçuran arkadaşım oldu. Yani 3’den 103 yaşına dek cümbür cemaat yamaç paraşütüyle uçabilir. Son derece tehlikesiz ve şen bir spordur. Herkesi Ölüdeniz’e yamaç paraşütüyle uçmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Murat Yalçın

