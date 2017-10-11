9 aylık iş umuduyla kuraya koştular
Daha tehlikesiz bir eğitim ortamı için bakanlıklar aralarında imzalanan protokol zarfında tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da okullarda çalıştırılmak üzere TYP zarfında personel alındı. İl genelinde alınacak olan 421 kişilik kadroya 2 bin 600 birey müracaat etti. Alınacak personeller, Çalışma ve Iş Kurumu İl Müdürlüğü göre noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi. Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu’nda çekilen kura da ismi okunan kişiler büyük sevinç yaşadı.
Alıştırma ve Iş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, benzer anda bütün ilçelerde TYP kurasının çekildiğini söyleyerek 35 yaş üstü, kadın, engelli ve terör mağdurlarının öncelikli olduğunu kaydetti. Yıldız, alınan personelin İl Ulusal Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda çalışacağını belirtti.
Kura ile belirlenen kişilerin okullar kapatılana kadar çalışacağını aktaran Yıldız,”Personeller okulların çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım onarımlar da çalışacaklar. Bu aldığımız personeller okulların kapatılacağı tarihe dek çalışacaklar” dedi.
TYP kapsamında bitmiş personel alım ilanına çıkılacağını da vurgulayan Yıldız, okullarda görevlendirilmek üzere 59 personelin daha alınacağını kaydetti.
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