ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Aktiffelsefe ve Yeni Yüksektepe Kültür Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 9. Eskişehir Karikatür Festivali başladı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde “Dünya Mirası” temasıyla düzenlenen festivalde 55 ülkeden 255 karikatüristin 866 eseri yer alıyor.

Aktiffelsefe Eskişehir Şube Başkanı Ezgi Uzgel, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Amacımız dünya mirasına, onun doğal afetler, savaşlarla yok olmasına dikkat çekmek. Bu konuda İCORP yani UNESCO ile iş birliği yapıyoruz. Daha sonra bu karikatürler hem dünyada hem de ülkemizde sergilenecek.” dedi.

Festivale 100 karikatürle katılan Hollandalı Willem Rasing ise sanat öğretmenliği üzerine eğitimi almasına rağmen öğretmenlik yapmadığını, karikatürü tercih ettiğini söyledi.

Rasing, uzun yıllar çizimleriyle festivallere katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu festivalde özellikle bu kadar çok çizmemin sebebi, konunun çok ilham verici olması. Dünyanın her tarafından pek çok konuyla ilgili çizilebilecek bir tema. Ben de bu yüzden bir çok çizimle katıldım. Ben ilk başta bu festivale davet edildiğimde sadece dünya üzerindeki kalıcı kültür mirası çeşitli anıtlar, abideler bunlarla ilgili çizimler yapmayı düşünmüştüm. Sonra biraz üzerine düşününce fark ettim ki çok daha geniş bir konu. Sadece dünya üzerindeki anıtlarla ilgili bir şey değil, aynı zamanda işin içine kadın erkek ilişkileri, teknoloji gibi daha geniş bir konu giriyor. ABD başkanlık seçimlerinden bile ilham aldım.”

Festival açılışına Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Adar ve çok sayıda davetli katıldı.

Karikatür festivali 11 Aralık’a kadar açık kalacak.