9 yıldır güneşi göremiyor

5 yaşında rahatsızlanarak önce Sancı ardından Erzurum ve İstanbul’daki hastanelere götürülen ve tam anlamıyla tanı konulamayan Semanur, hastalığı nedeni ile dışarı çıkamıyor. Ev içerisinde her gün güneş yağını sürerek oturan Semanur, ailesiyle birlikte hayat mücadelesi veriyor. Hastalığı sebebiyle okula gidemeyen Semanur’un tek isteği ise eğitim hayatına evinde devam olabilmek. Arkadaşları gibi dışarı çıkarak oyun oynamak istediğini belirten Semanur Tavkaş, evde çok sıkıldığını oysa buna mecbur olduğunu söyledi. Dışarı çıkınca gözlerinde ve kafasında yaralar çıktığını açıklayan Semanur, “Ufak yaşta hastalandığım için okula gidemedim. Bende kardeşlerim ders çalışınca onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kalem ve defter bana büyük coşku veriyor. Keşke okula gidebilseydim, bunu çok istiyorum. Babam çoğu ilde doktora götürdü fakat net bir şey söyleyen olmadı. Tedavi olmayı ve arkadaşlarım gibi oynamayı çok istiyorum. Okumak en büyük hayalim” dedi.

9 çocuklu ailede bir tek Semanur’un bu hastalığa yakalandığını vurgulayan baba Mehmet Sevimli Tavkaş, tedavi için fazla pozitif gidip gelemediklerini söyledi. Semanur’un fazla alıngan bir çocuk olduğunu ifade eden Baba Tavkaş, “Çocuğum gözümün önünde eriyor ve ben bir şey yapamıyorum. Yetkililerden sesimizi duymalarını ve çocuğumu tedavi etmek için yardımcı olmalarını istiyorum. Kızımın iyileşmesi için her şeyi yapmaya hazırım. Tekrar kızımın gerçek dışı olan eğitimi için evimize hoca görevlendirilmesini talep ettik. Umarım bu sesimize kulak verirler” biçiminde konuştu.

Semanur’un haricen çıkamaması nedeni ile kendisinin de dışarı çıkmadığını dile getiren Anne Suzan Tavkaş, kızıyla her gün evde vakit geçirdiklerini belirtti. Belli zamanlarda Semanur’un çok sıkıldığını ve dıştan oynayan çocukları imrenerek izlediğini vurgulayan Anne Tavkaş, “Kızımın bu halini bakmak bir anne olarak fazla canımı acıtıyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Kızım dışarı çıkınca gözleri görmemeye başlıyor. Bu yüzden her gün güneş kremi vuruyoruz. Benimle birlikte konut işlerine muavin oluyor. Onun sıkılmaması için büyük mücadele gösteriyorum. Bende onun gibi güneşi görmeden yaşamaya çaba gösteriyorum. İnşallah birileri sesimizi duyar ve kızım sağlığına kavuşur” ifadelerini kullandı.

Ahmet Genç