90 bin memur 4.7 milyar TL!

Devlet içinde devlet haline gelen ve ayıklanma sürecine giren FETÖ’nün hemen hemen kanser hücresi gibi her ile ve her memur grubuna yayıldığı, her kesimden para topladığı, bilhassa örgüt liderinin çağrısından daha sonra bankada biriken paranın rekor artış gösterdiği anlaşıldı.

FETÖ’nün bir talimatı ile 4.7 milyar lira getiren 89 bin 797 memur belirlendi.

EĞİTİMİN İLİĞİNE DEĞIN İŞLEMİŞ

FETÖ, para trafiğinde en fazla eğitim camiasını kullandı. Ülkenin her noktasında organize olan 36 bin 103 hoca toplamda 1.9 milyar lirayı FETÖ için feda etti.

FETÖ, yine eğitim kapsamında yüksek öğretime de kanca attı. 1.775 üniversite araştırma görevlisi 148 milyon lirayı, 1.540 yardımcı doçent 147 milyon lirayı, 835 doçent 101 milyon lirayı, 787 profesör 117 milyon lirayı, 663 öğretim görevlisi ise 39 milyon lirayı FETÖ’nün bankasına yatırdı.

Bank Asya’da bırakılan izler, FETÖ’nün favori memur gruplarını da gözler önüne serdi. FETÖ finansörü birincil 10 memur grubunun aralarında birincil sırada 36 bin 103 birey ile öğretmenler yer alıyor.

MEMUR BAŞINA HESAP

Listede birincil 10’un dışarıya ayrıca 1.809 asker, 1.482 uzman, 948 bilişimci, 852 teftiş elemanı, 331 etken-savcı, 298 genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, 258 danışman, 60 mülki amir, 12 dışişleri iş memuru da var. Meslek gruplarına göre, FETÖ’nün bankasına kişi başına en büyük parayı ortalama 117.5 bin lira ile mülki amirler yatırdı. İkinci sırada kişi başına sıradan 109 bin lira yatıran analist kadrosundakiler, üçüncü sırada ise sıradan 101 bin lira ile doktorlar yer aldı.

en az para yatıranlar listesinde bile birey başına sıradan, 21 bin liradan eksik olmadı. İnfaz koruma memurları adam başı sıradan 21.5 bin lira, askerler sıradan 22 bin lira, zabıt katipleri de ortalama 26 bin lirayı Bank Asya’ya transfer etti.

ZENGIN FAKIR DİNLEMEMİŞLER

FETÖ, en büyük kaynağı İstanbul’dan temin etti. Bank Asya kayıtlarına kadar, İstanbul’dan 787, Ankara’dan 655, İzmir’den 156 milyon lira bankaya taşındı. Bu illeri sırasıyla Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Denizli, Antalya, Kocaeli peşine düşüp takip etti. Diyarbakır’dan da 97.5 milyon liraFETÖ’nün bankasına akıtıldı. Türkiye’nin kişi başına geliri minimum illeri arasındaki Ağrı’dan 17 milyon lira, Muş’tan 12 milyon lira, Ardahan’dan 2.6 milyon lira Bank Asya için havale edildi. Listenin alt sırasındaki Ardahan’dan önce en son sıralarda Artvin (4.2 milyon lira), Iğdır (5.3 milyon lira), Gümüşhane (5.9 milyon lira) dikkati çekti.

Bank Asya’da iz bırakan ilk 10’daki memur grubu:

1- Öğretmen 36.103

2- Polis 8.897

3- Akademisyen 6.205

4- Doktor 4.943

5- Din görevlisi 4.403

6- Sağlıkçı 4.173

7- Memur 3.250

8- Şube müdürü 3.050

9- Mühendis 2.899

10- Hemşire 2.541.

KAYNAK: SABAHLEYIN / OKAN MÜDERRİSOĞLU