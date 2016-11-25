90 yaşındaki adam tahliye kanalında biriken suda boğuldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 90 yaşındaki adam girdiği tahliye kanalı içerisindeki takriben 80 santim birikinti suda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye alt Yunuslar Mahallesi’nde evinde kimsesiz yaşamış Mehmet Adaş’ın (90) ikametine yaklaşık 600 metre mesafede yer alan yağmur ve kar sularını terhis eden kanaletteki su birikintisinde cansız bedeni bulundu. Sabahleyin kahvaltıya gelmemesi üzerine komşularının kanal içerisinde baston ve fenerini görmeleri sonucu adrese dışarı giden kızı, kanal içerisinde takriben 50 metre yürüdükten sonradan babasının su yüzeyinde duran dingin bedeni ile karşılaştı. Adrese sevk edilen sıhhat ekipleri kadar yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Adaş’ın cansız bedeni jandarma, itfaiye ve sıhhat ekipleri göre yapılan çalışma ile kanaldan çıkarılarak cenaze nakil aracına taşındı. Adaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside ihtiyar adamın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın, girdiği kanal içerisinde takriben 50 metre yürüdükten daha sonra suya düşerek boğulduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.