90 yaşındaki kadının 480 bin lirasını dolandırdılar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşamış 90 yaşındaki Fikriye Çalışır, kendisini arayan telefon dolandırıcılarının ‘polisiz’ yalanına inanarak, iki ayrı banka hesabındaki 480 bin lirayı çekerek dolandırıcılara verdi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ablası 96 yaşındaki Fahriye Çalışır ile birlikte yalnız yaşamış Fikriye Çalışır telefon dolandırıcıları tarafından aranarak, kendisine “Biz polisiz, banka hesabınız terör örgütlerinin eline geçti. Geri almamız için hesabındaki parayı bize vermeniz gerekiyor” denildi. Dolandırıcıların yalanına inanan ihtiyar bayan söylenenleri harfiyen yapmaya başladı. Banka hesabında yüklü miktardaki parayı bankanın ilçe şubeleri veremeyince, dolandırıcılar Fikriye Çalışır’ı kendi araçlarıyla Konya şehir merkezine getirdi. Dolandırıcıların talimatıyla iki öbür banka hesabından 480 bin lira çeken yaşlı kadın paraları polis sandığı dolandırıcılara teslim etti.

Yol üstünde bir parka bırakıp kaçtılar

Dolandırıcılar sonra araçlarıyla yaşlı kadını merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üstünde yer alan Uluyayla Parkı’na götürerek “Sen burada birazcık dinlen, biz geleceğiz diyerek” bırakıp ortadan kayboldu. Uzun vakit polis sandığı dolandırıcıların gelmesini bekleyen yaşlı bayan, dolandırıldığını anlayınca bir vatandaşa durumu anlattı. Polise haber verilmesi üstüne ihtiyar kadının yanına gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Ofis Amirliği ekipleri, Fikriye Çalışır’ı polis otosuna bindirerek emniyete götürdü.

90 kilometre uzaktaki ilçeden Konya merkeze getirdiler

Gazetecilerin kendisine ne oldu sorusuna, “Ne olacak işte olanlar oldu, adamlar uçtu gitti. Hala gelecekler” biçiminde yanıt veren Fikriye Çalışır’ın, yaşadığı şoku uzun zaman üzerinden atamadığı görüldü. Parayı çekmek için Beyşehir’den kendisini Konya’ya getirdiklerini anlatan yaşlı kadın, “Bankada 25 bin liram vardı onu benim adıma çektiler. Daha Sonra diğer bir bankaya gittik, oradan da 105 bin lira çektik. Bankacı ‘kimliğin var mı’ dedi. Takside kalmış getiriyim’ dedim. Onlar da 300 bin lirayı saydılar ellerine. Taksiye bindik. ‘Sen şurada dinlen’ dediler. Ben gelecekler sanıyorum. Uçtular gittiler. Birisi biz polisiz, komiseriz dedi. Beni de öğrettiler sakın komiser olduğumuzu söyleme. İzmir’den daire aldık. Yeğenim geldi biçiminde söyle dediler. Ben de o şekilde söyledim. Ben Beyşehir’de yaşıyorum. Parayı orada vermediler buraya geldik. Iddiaya Göre Beyşehir’deki iki bankacı hesabımdan 60 bin lira çekmiş, ikisini de tutukladık dediler. Ben de inandım. Biraz birikmişim vardı. Annem de ölünce köyde 3-5 kuruş bir şeyler vardı” dedi.

Polisin olayla ilgili yaptığı incelemede, yaşlı kadının dolandırıcılara 40 bin lirayı elden, geri kalan paraları da iki farklı banka hesabından sürüklemek suretiyle verdiği saptandı.