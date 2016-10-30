90ların unutulmaz isimleri binlerce vatandaşla Cumhuriyet Selfiesi çekti

Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 93’üncü yıldönümünde 90 ‘lar Pop Müziğin efsane isimlerini aynı sahnede buluşturdu. Metin Özülkü’nün şeflik yaptığı dev konserde, Hakan Aysev, Burak Kut, Eda Özülkü, Ferda Anıl Yarkın, ve Reyhan Karaca en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. 90’ların efsane isimleri konser sonrası binlerce vatandaşla birlikte Cumhuriyet selfiesi çekti. Halkalı Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim konserinde teker teker performanslarını sergileyen sanatçılar, sonrasında defalarca bir ağızdan şarkı söyleyerek sevenlerine unutamayacakları bir akşam yaşattı. Ellerinde Türk Bayrağı ile sahne bölge sanatçılar, sahnede teröre karşısında birlik mesajları verdi.

Cumhuriyet’in 93’üncü yıl dönümünde Küçükçekmece ‘de düzenlenen dev konserde, ünlü sanatçılar benzer sahneyi paylaştı. Coşkulu konsere konut sahipliği yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Esas Karadeniz, “Böyle bir program yapıp yapmama konusunda tutarsızlık içerisindeydik. Çünkü, bazı kişiler böyle zamanlarda kutlama yapılmaması gibi bir irade gösterebilirler. Ancak biz biliyoruz oysa Bayramlarımıza kan dökmeye, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışıyorlar ana gerçekleştirmek istedikleri şey tamda bu. Ama biz bunu bir kutlama bir ağırlama olarak yapmıyoruz, bir direniş olarak yapıyoruz ve her şeye karşın Cumhuriyetimize sahip çıkacağımıza, ülkemizde gözü olanlara birer tek çakıl taşı vermeyeceğimizi kullanmak istiyoruz” dedi.

öte taraftan, Küçükçekmece Belediyesi kadar bir hafta önce “Cumhuriyet Hepimizin” sloganıyla bir selfie yarışması da düzenlendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç – Hülya Keklik

