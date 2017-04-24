97 yaşındaki kaplumbağanın derbi tahmini tuttu

Kocaeli’nin Darıca İlçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkının sevimli üyelerinden olan 97 yaşındaki Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, dün Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminde bulunmuştu. Derbi öncesi önüne Fenerbahçe ve Galatasaray bayraklı kutular bırakılan 97 yaşındaki Tuki, birincil adımlarında Galatasaray’a yakın gibi görünürken tercihini Fenerbahçe’den yanlamasına kullanarak Fenerbahçe’nin derbiyi kazanacağı yönünde varsayım yürütmüştü.

Dün oynanan karşılaşmada son dakikada bulduğu golle maçı Fenerbahçe’nin kazanması sonrasında ise Tuki adlı kaplumbağanın da tahmini dürüst çıkmış oldu.

Samet Kahraman