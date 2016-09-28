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A. Konyasporda UEFA Avrupa Ligi mesaisi başladı

A. Konyaspor’da UEFA Avrupa Ligi mesaisi başladı – Konya haberi

28 Eylül 2016 Çarşamba, 12:11
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A. Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında deplasmanda karşılaşacağı KAA Gent maçı hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi’nde H Grubu’nda çaba eden A. Konyaspor, 29 Eylül Perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi KAA Gent takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarına bir jurnal izin ardından bitmiş başladı. Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman Teknik Direktör Aykut Iri ve tezgâhtar antrenörler gözetiminde gerçekleşti. Antrenmana tedavilerine devam edilen Riad Bajic ve Ioan Hora katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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