A Milli Futbol Takımı, Konya'da
KONYA (AA) – A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Millileri karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Milliler, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basına kapalı antrenman yapacak.
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