A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları

KONYA (AA) – A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alana açıklamaya göre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde, Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniyle fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilen Caner Erkin haricinde, aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koordinasyon, sürat ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, sınırlı alanda taktik oyun, yenileme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi.

– Caner Erkin’e doğum günü kutlaması

Bugün 28 yaşına giren milli futbolcu Caner Erkin için A Milli Takım kampında akşam yemeğinin ardından bir kutlama yapıldı.

Teknik heyet, aday kadrodaki futbolcular ve milli takım çalışanlarının tebriklerini kabul eden Caner, daha sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti.

– Programda değişiklik

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve bir milli futbolcunun yarın A Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna maçı öncesinde düzenleyeceği basın toplantısının saatinde değişiklik yapıldığı bildirildi. Buna göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’ndaki toplantının saat 17.30’da başlayacağı ifade edildi.

A Milli Takım, Kayacık Tesisleri’nde saat 18.30’da bir çalışma yaparak, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamlayacak.