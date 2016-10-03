A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları

KONYA (AA) – A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile oynanacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde, Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Mallı katılmadı.

Dün takımlarının ligde oynadığı maçlarda forma giyen İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin ile Enes Ünal, yenileme çalışmasının ardından otele geri döndü.

Diğer futbolcular ise yeşil, kırmızı ve sarı takımlara ayrılarak, top kapma çalışması ve dar alanda minyatür kaleli maç yaptı.

Daha sonra Onur Kıvrak, Ahmet Çalık, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü, Olcay Şahan ve Mevlüt Erdinç’li yeşil gruba; Harun Tekin, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Emre Mor ve Cenk Tosun’lu kırmızı takım çift kale maç yaptı. Emre Mor’un takımı maçı 10-8 kazandı.

Fatih Terim, antrenman sırasında çalışmayı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. İdman, yenilenme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi.

Antrenman sonrasında futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.

– Yarın Caner Erkin’in doğum günü

Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım’ın yerine dahil edilen Caner Erkin’in yarın doğum günü olduğunu kaydedildi.

4 Ekim 1988 yılında doğan Caner Erkin’in doğum gününün yarın teknik heyet ve futbolcular tarafından kutlanacağı öğrenildi.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.