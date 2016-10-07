A Milli Takım kafilesi, İzlanda'ya gitti

KONYA (AA) – A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda 9 Ekim Pazar günü İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Milli takım kafilesi, Konya Havalimanı’ndan uçakla başkent Reykjavik’e hareket etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda’dan istedikleri sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Grupta iddialı rakiplerin kendi aralarında maçlarının olduğuna işaret eden Terim, “İzlanda karşılaşmasından sonra biz de ciddi ama Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda’ya göre zorluk derecesi daha az 2-3 maç yapacağız. Onlar da aralarında oynayacak. İnşallah hayırlısıyla oynayıp döneriz.” dedi.

Terim, bir basın mensubunun galibiyet temennisine, “İnşallah, bütün isteğimiz o.” diye karşılık verdi.

Öte yandan, Ukrayna maçında sakatlanan ve ikinci yarıda oyundaki yerini Tolga Ciğerci’ye bırakan Hakan Balta, aday kadrodan çıkarıldı ve İzlanda’ya götürülmedi.

A Milli Futbol Takımı, Reykjavik’te yarın TSİ 14.30’da Laurgardalsvöllur Stadı’nda gerçekleştireceği idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.