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A Milli Takım, Ukrayna maçına hazır

A Milli Takım 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde yarın Konya’da karşılaşacağı Ukrayna maçı öncesi son antrenmanını yaptı.A Ulusal Ekip, yarın Konya’da karşılaşacağı Ukrayna maçı hazırlıklarını tamamladı.

06 Ekim 2016 Perşembe, 17:50
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A Milli Takım 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde yarın Konya’da karşılaşacağı Ukrayna maçı öncesi son antrenmanını yaptı.
A Ulusal Ekip, yarın Konya’da karşılaşacağı Ukrayna maçı hazırlıklarını tamamladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular enerjik ısınmayı takiben top çalışması yaptı. Antrenmana kadroya sonradan dahil edilen Caner Erkin de katıldı. Milliler daha sonra rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenmana devam etti.
A Milli Takım yarın, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda saat 21.45’te Ukrayna ile karşılaşacak.

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