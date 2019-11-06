AA Bursa Bölge Müdürü Şahin'den ziyaretler
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.
Şahin ilk olarak, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir'in tanıtımında basın kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.
Çakacak'a Anadolu Ajansı'nın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Şahin, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i de makamlarında ziyaret etti.
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