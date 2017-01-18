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“AA objektifinden FETÖ'nün darbe girişimi” fotoğraf sergisi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:45

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ANKARA (AA) – Beypazarı’nda “AA objektifinden FETÖ’nün darbe girişimi” fotoğraf sergisi açıldı.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi’ndeki sergide, AA muhabirlerinin FETÖ’nün darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflar sergileniyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, Anadolu Ajansı ile Beypazarı Belediyesi iş birliğinde düzenlenen serginin hafta sonuna kadar açık kalacağını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Alaettin Özdoğan da Anadolu Ajansı ile belediye iş birliğinde darbe girişimiyle ilgili fotoğrafları bugüne kadar ondan fazla okulda sergilediklerini anlattı.

Serginin açılışına Özdoğan ve Kaplan’ın yanı sıra muhtarlar ve kursiyerler katıldı.

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