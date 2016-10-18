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AA Samsun Bölge Müdürü Sansar, Vali Köse ile Başkan Dinç'i ziyaret et

18 Ekim 2016 Salı, 20:15
AA Samsun Bölge Müdürü Sansar, Vali Köse'yi ziyaret et

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ÇANKIRI (AA) – Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Çankırı Valisi Mesut Köse ve Belediye Başkanı İrfan Dinç’i ziyaret etti.

AA Çankırı Muhabiri Özgür Alantor ile Vali Köse’yi ziyaret eden Sansar, önümüzdeki günlerde Anadolu Ajansı Çankırı Bürosu’nun açılacağını ifade ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Köse de basının önemime değinerek, Çankırı’nın tanıtımı açısından basına çok önemli görevler düştüğünü, bunun için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç’i ziyaret eden Sansar, ajansın projeleri hakkında bilgiler verdi.

Dinç ise Anadolu Ajansının haberleriyle hem bölgenin hem de bulunduğu coğrafyanın tanıtımına önemli katkılar sağladığını söyledi.

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