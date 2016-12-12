AA'da habercilere hizmet içi eğitim

ANKARA (AA) – Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince, kurumda çalışan habercilere hizmet içi eğitim veriliyor.

AA’nın 100. yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından hazırlanan 5 günlük eğitim programı, AA Konferans Salonu’nda başladı.

AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, yaptığı konuşmada, AA’nın Türkiye’de yeni nesil gazetecilerin yetişmesinde önemli katkılarının olduğunu belirtti.

Kurumda çalışanların nitelikli ve çağın gereksinimlerine uygun yetişmesi için eğitim programı hazırlandığını anlatan Çetinkuş, eğitimlerin kurumdaki alanında uzman haberciler tarafından yazılı haberler ile görsel ve teknik uygulamalar konularında verileceğini, böylece eğitim görenlerin her alanda haber becerilerini geliştireceklerini ifade etti.

Ankara ve bölge müdürlüklerindeki habercilerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Çetinkuş, “AA bünyesindeki Türkiye’nin tüm bölgelerinde görev alan muhabirlerin eğitimi tamamlandıktan sonra yurt dışındaki personel için de benzer uygulamalar yapılacak.” dedi.

AA Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya da kurum bünyesinde yapılan eğitimlerin, habercilerin daha donanımlı hale gelmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Hizmet içi eğitimde ilk ders, Yurt Haberler Editör Yardımcısı Muharrem Aksakallı tarafından “Haber Kaynağı ve Toplama” konusunda verildi.

20 habercinin katıldığı eğitimde “İmla ve Yazım Kuralları, Haberde İfade ve Anlam, Haberde Kurgu ve Mantık” konuları anlatılacak.