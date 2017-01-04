AA'dan Sivas Jandarma Komutanı Şen'e ziyaret

SİVAS (AA) – Anadolu Ajansı (AA) Sivas Büro Müdürlüğü çalışanları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şen, AA’nın kamuoyunu doğru bilgilendirme noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Sivas’ın huzur ve güven şehri olduğunu söyleyen Şen, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerinin bunda önemli katkısının olduğunu ifade etti.

Albay Sinan Şen, AA personeline çalışmalarında başarı diledi.

Başmuhabir Önder Felek ve büro müdürlüğü çalışanları, bir süre sohbet ettikleri Şen’e, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.