AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Sivas'ta sergilendi

SİVAS (AA) – Sivas’ta, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri ve Gazileri Fotoğraf Sergisi”nin açılışı Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu’nda yapıldı. Sergide, AA foto muhabirleri tarafından FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında ülke genelinde çekilen 73 fotoğraf, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, 15 Temmuz’un, Çanakkale, Malazgirt ve Kurtuluş Savaşı gibi uçurumun eşiğinden dönülen bir tarih olduğunu söyledi.

Burada şüphesiz milletin, şehitlerin ve gazilerin katkılarının çok büyük olduğunu belirten Gül, “Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Unutulmamasını sağlayacak etkinlikler de bu tür sergiler ve konferanslardır.” dedi.

Vali Gül, serginin hazırlanmasında emeği geçen AA ile Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür ederek, bir daha 15 Temmuzların yaşanmamasını diledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ise Türk milletinin 15 Temmuz’da yaşanan hain saldırıya büyük bir fedakarlıkla karşı çıktığını belirtti.

Pürlü, serginin 22 Aralık’a kadar açık kalacağını ifade etti.

Serginin açılışına, Sivas Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül ile Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.