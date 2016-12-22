AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylaması

KONYA (AA) – Konya Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

“Yılın Fotoğrafları” oylaması hakkında AA muhabirinden bilgi alan Vali Canbolat, daha sonra fotoğrafları tek tek inceledi.

Canbolat, haber kategorisinde Elif Öztürk’ün çektiği, ”Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek”, yaşam kategorisinde Cem Genco’nun çektiği ”Gözyaşı’nın babası için çağrısı karşılık buldu” ve spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu’nun çektiği ”Eren Derdiyok’un golü” başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Günümüzde dünya kamuoyunun en fazla hassasiyet gösterdiği konunun Halep olduğunu, Halep konusunda kendilerinin de ciddi hassasiyetleri bulunduğunu vurgulayan Vali Canbolat, ”İl olarak Halep’ten gelen yaralıları misafir ediyoruz. Konya’da 23 hasta var. Yine El-Bab’da iki şehidimiz var. Birisi Ereğli ilçemize gelecek, diğeri de muhtemelen Seydişehir ilçemize gelecek. Şehitlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nı tebrik eden Canbolat, ”Böyle hayırlı hizmetlere vesile olmasını da temenni ediyoruz” dedi.