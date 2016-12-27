AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylaması

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Dinç, “haber”, “yaşam” ve “spor” kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların birbirinden değerli ve güzel olduğunu dile getiren Dinç, haber kategorisinde Mahmud Rslan’ın “Ümran Daknes” başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Savaştan en çok çocukların etkilendiğini vurgulayan Dinç, “Suriye’de insanlık ayıbı yaşanıyor. Burada birçok masum sivil ölüyor, yaralanıyor ve sakat kalıyor. Bu fotoğraf, savaşın çocuklar üzerindeki etkisini en net şekilde anlatan fotoğraflardan biri. Bir çocuk, savaşın tüm çirkinliğini susarak insanların yüzüne haykırıyor. O nedenle bu fotoğrafı çok anlamlı buldum.” dedi.

Dinç, yaşam kategorisinde Agoes Rudianto’nun “Denizden plastik çöp toplayan çocuklar” adlı fotoğrafını beğendi.

Dünyanın birçok noktasında çocukların zor şartlarda yaşamaya çalıştığına dikkati çeken Dinç, bu fotoğrafın çocukların hayat mücadelesini anlatan güzel bir kare olduğunu söyledi.

Spor kategorisinde Volkan Furuncu’nun “Muhammed Ali’nin vefatı” fotoğrafı için oy kullanan Dinç, “Muhammed Ali, dünya tarihine geçmiş Müslüman bir sporcuydu. Onun ölümü tüm İslam alemini üzdü.” diye konuştu.