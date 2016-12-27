AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylaması

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

“Yılın Fotoğrafları” oylaması hakkında AA muhabirinden bilgi alan Kaymakam Altun fotoğrafları tek tek inceledi.

Altun, haber kategorisinde Türkiye “Darbe girişimine tek yürek”, yaşam kategorisinde “İsot hazırlığı” ve spor kategorisinde ise “Eren Derdiyok” fotoğraflarına oy kullandı.

Altun, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, fotoğrafların seçiminde zorluk yaşadığını ve bütün fotoğraf karelerinin büyük bir ustalık ve titizlikle çekildiğini belirtti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Altun, “Her fotoğrafın farklı anlamları ve hikayeleri var. Özellikle Anadolu Ajansı 15 Temmuz gecesi olağanüstü çalışmalarıyla Türkiye’nin her köşesindeki vatandaşları bilgilendirdi. Seçim yapabilmek hayli güç oldu.” dedi.