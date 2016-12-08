AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylaması

ANKARA (AA) – Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirten Taha, haber kategorisinde Yunanistan’ın Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasında bulunan bir sığınmacı ailenin, kendi kurdukları çadırda yeni doğmuş bebeklerini yıkamasını görüntüleyen fotoğrafı seçti.

İnsanların imkansızlıklarla dolu o şartlarda bile mutlu olmayı becerebildiklerini ifade eden Taha, “Biz, Allah’a hamd olsun ülkemizde çok iyi şartlarda yaşıyoruz. Ülkemiz çok gelişmiş bir ülke. İnsanların bu halini görünce, vatanın, toprağın kıymetini daha iyi anlıyoruz. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Biz de küçükken köyde böyle leğende yıkanırdık. O şartlardan buraya geldik. Bu nedenle de bu fotoğraf beni etkiledi.” dedi.

Yaşam alanında, Suriye’de atılan varil bombasıyla gözlerini, ayaklarını kaybetmiş babasına sarılan kızın fotoğrafına oy veren milli güreşçi, “Babası her şeyini kaybetmiş ama hala kızıyla beraber. Allah kimseyi babasız, evsiz, yurtsuz bırakmasın. İnşallah Suriye’deki bu durum bir an önce sona erer. Çocuklar, kadınlar, masum insanlar ölüyor.” diye konuştu.

Sporda kategorisinde ise geçen sezon Trabzonspor forması giyen futbolcu Salih Dursun’un, Galatasaray maçında hakeme kırmızı kart gösterdiği anın yer aldığı fotoğrafı seçen Taha Akgül, şunları söyledi:

“Ben futbolla da çok ilgiliyim. Trabzonspor o gün mağdur edildi. O kırmızı kart bütün adaletsizliklere gösterilmiş bir kırmızı karttı ve çok yerinde bir hareketti. Bizde de oluyor bu tür durumlar ama güreşte bire bir mücadele olduğu için bileğimizin hakkıyla basa basa yenip, mücadelemizi tamamlıyoruz.”