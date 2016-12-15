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AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylaması

– Aksaray Valisi Pekmez, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

15 Aralık 2016 Perşembe, 12:50

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AKSARAY (AA)- Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katılarak 3 fotoğraf beğendi.

Vali Pekmez, oylama hakkında bilgi alıp, fotoğrafları tek tek inceledi.

Pekmez, daha sonra haber kategorisinde Mahmud Rslan’ın “Ümran Daknes”, yaşam kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman tarafından çekilen “Aziz Mahmud Hüdayi Camisi’nin kedileri”, spor kategorisinde ise Elif Öztürk’ün “Fenerbahçe- Kızılyıldız Telekom maçı” fotoğraflarını seçti

Pekmez, fotoğraf seçiminden sonra yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının birbirinden değerli fotoğraflarını seçerken zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının dünyanın en önde gelen ajanslarından biri olduğunu vurgulayan Pekmez, “Türkiye ve dünya genelinde yaptığı haberlerle, vatandaşlarımızı en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyor. Bu haberleri yaparken de Türkiye ve dünyanın her yerindeki muhabirleriyle güzel fotoğraflar yakalıyor.” diye konuştu.

AA'nın "Yılın Fotoğrafı" oylaması aksaray Aykut Pekmez

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