AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylaması

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Başkan Büyükerşen, haber kategorisinde Emin Mengüarslan’ın ”Ege’de kurtarma operasyonu”, yaşam kategorisinde Agoes Rudianto’nun ”Denizden plastik çöp toplayan çocuklar”, spor kategorisinde ise Ali Atmaca’nın ”Binicilik yarışları” adlı fotoğrafları beğendi.

Yılmaz Büyükerşen, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, 3 kategoride gördüğü fotoğrafların Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin büyük ustalığının ve enstantane yakalamadaki yeteneklerinin numunesi olduğunu söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Büyükerşen, “Seçim yapabilmek hayli güç, konuşan fotoğraflar. Özellikle hemen hepsinde bir iki fotoğraf dışında diğerleri endişeyi, dramı, tehlikeyi çok güzel anlatıyor. Onun için bu fotoğrafları çeken foto muhabirlerini kutluyorum. Bu fotoğrafların sergilenmesini öneriyorum.” diye konuştu.

– İl Emniyet Müdürü Dinç

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, haber kategorisinde Beha El-Halebi’nin ”Rus saldırılarında ölen çocuklar”, yaşam kategorisinde Sergen Sezgin’in ”Bursa’da ramazan”, spor kategorisinde de Volkan Furuncu’nun ”Muhammet Ali’nin vefatı” adlı fotoğrafına oy verdi.

Dinç, bu kadar güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta güçlük çektiğini anlatarak, “Haber kategorisinde seçerken, bir baba olarak Suriye’de ölen çocuklara ait fotoğrafı beğendim. Yaşam da ise çocuklar her yerde çocuk olduğu için camideki çocuk fotoğrafını seçtim. Muhammet Ali’nin maçları için çocukken babamın yanında kahvehanelere giderdim. Bundan dolayı spor kategorisinde ”Muhammet Ali’nin vefatı” adlı fotoğrafı tercih ettim.” dedi.

– Teknik direktör Özalan

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan ise haber kategorisinde Kayhan Özer’in “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”, yaşam kategorisinde Sergen Sezgin’in “Bursa’da ramazan”, spor kategorisinde de Volkan Furuncu’nun “Muhammed Ali’nin vefatı” adlı fotoğrafını seçti.

Özalan, her yıl düzenli olarak AA’nın en güzel fotoğraf oylamasına katıldığını aktararak, oylamada birbirinden güzel, anlamlı ve manası kuvvetli, iyi enstantaneli fotoğrafların bulunduğunu kaydetti.

AA çalışanların özverisine, yeteneğine, çalışma duygusuna teşekkür eden Alpay Özalan, “Oylama sonunda hak eden kazansın. Çok güzel fotoğraflar var. Hangisini seçeceğim konusunda kararsız kaldım. Cumhurbaşkanımızdan spor camiasına, siyasilerden sanat camiasına kadar herkes bu oylamaya katılıyor. Benim de seçtiğim 3 kare var.” ifadelerini kullandı.