AA'nın yılın fotoğrafları oylaması
07 Aralık 2016 Çarşamba, 14:30
KONYA (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.
Türk spor tarihinde, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine sahip önemli isimler arasında yer alan Kocaman, ilk önce AA tarafından düzenlenen “Yılın Fotoğrafları” oylaması hakkında bilgi aldı.
Daha sonra “spor” kategorisindeki fotoğrafları tek tek inceleyen Kocaman, Berk Özkan’ın “Hakeme kırmızı kart” fotoğrafına oy verdi.