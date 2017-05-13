AASKF'de Kandazoğlu yeniden başkan

ANKARA (AA) – Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (AASKF) 20. Olağan Genel Kurulu’nda Murat Kandazoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

AASKF Olağanüstü Genel Kurulu, Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Toplantı Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan başkanlığına Hatip Çopur getirildi.

Başkan Kandazoğlu, hazırladığı sunumla federasyonun faaliyetleri ve etkinlikleriyle ilgili delegelere bilgiler aktardı. 450 delegesi bulunan federasyonun genel kurulu, 197 delegenin katılımıyla gerçekleşti.

Genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Murat Kandazoğlu, kullanılan 167 oyun tamamını alarak bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu.

Kandazoğlu, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, “İşimiz çok. Özellikle tesis konusunda sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları bir an önce çözebilmek için hemen işe başlamalıyız.” ifadelerini kullandı.