AB büyükelçilerinden Suriyeli öğrencilere ziyaret

Sabahtan saatlerinde Adana’ya gelen AB büyükelçileri, Suriyeli çocukların geçici eğitim gördüğü Fatih Mehmet İlkokulu’nu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar tarafından karşılanan büyükelçiler, Adana’da eğitim gören Suriyeli çocuklarla ilgili veri aldı. Burada konuşan İl Ulusal Eğitim Müdürü Akpınar, 2011 yılından itibaren Türkiye’ye gelen Suriyeli vatandaşların çocukları için Adana’da birçok çalışma yaptıklarını açıklama ederek, “Suriyeli sığınmacılar 2011-2012 yılı gibi gelmeye başladılar. Adananımızın Sarıçam ilçesinde sığınmacılar için yapılan sığınma merkezinde ilk eğitim faaliyetimiz 2013 yılında başladı. Bu kampta Suriyeli çocuklara eğitim keza de kendi programlarında Suriyeli öğretmenler tarafından verilmeye başlandı. Yeniden benzer sene ilimiz Valiliği ile Adana Yardımlaşma Derneği göre işbirliği protokolü imzalanarak, bir geçici eğitim merkezi açıldı. 2014 Eylül ayında Adana’da Bakanlığımız kadar yapılan bir buluşma sonucu bu çocuklarımızın eğitim için bir genelge çıkartıldı ve genelge bütün illere yollandı” diye konuştu.

“ŞU ANDA 23 GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİNDE, 20 BİN 240 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİYORUZ”

Bu genelge ile birlikte Türkiye’nin her bölgesinde geçici eğitim merkezlerinin oluşturulduğunu kaydeden Akpınar, “İlimizde de bu yıldan itibaren geçici eğitim merkezleri açılmaya başlandı. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilimizde konaklama merkezi ve mahallerde 10 tane geçici eğitim merkezi açmış bulunduk, bu geçici eğitim merkezlerinde 9 bin 500 öğrenciye 430 öğretmenle eğitim vermeye başladık. 2015-2016 yılında ise 23 geçici eğitim merkezinde, 20 bin 240 öğrenciye 767 öğretmenler eğitim verdik. Bu yıl ise yeniden 23 geçici eğitim merkezinde 21 bin 448 öğrenciye 708 öğretmenle hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Artık geçici eğitim merkezlerinin yanına resmi okullarda da Türkçe programda Suriyeli öğrencileri almaya başladıklarını vurgulayan Akpınar, “İlimizde geçici eğitim merkezlerini başlıca kendi vatandaşlarımızın çocuklarının okuduğu okullarda açtık. Öğleden önce bizim çocuklarımız, öğleden sonradan Suriyeli çocuklarımız eğitim öğretim görüyorlar. Bundan Böyle Suriyeli çocuklarımızı hem kendi okullarımıza da kaydediyoruz. Özellikle meslek liselerine rehberlik etmek için uğraş gösterdik. Bugün itibariyle devlete ait okullarımızdaki Suriyeli öğrenci sayısı 4 bin 767 öğrenciyi bulduk” biçiminde konuştu.

Akpınar, çocukların yanına ailelerine de farklı alanlara yönlendirilmiş konularda kurs verdiklerini ve meslek sahibi yaptıklarını açıklama ederek, bugüne dek kurslara bin 274 erkek 2 bin 475 bayan kursiyer olduğunu açıklama etti. Akpınar, konuşmasının sonunda Suriyeli öğrenciler ve ailelerle yaşanılan bazı sorunlarla ilgili de veri verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise Suriyeli çocukların eğitime katkı maddesi veren herkese teşekkür ederek, “Sizlerle bu konu üzerinde beraber çalışmaktan kibir duyuyoruz. Çünkü bizim bu çabalarımız sonucunda Suriyeli bir jenerasyon, bir tür çocuğun geleceklerini güvence altına almaya çalışıyoruz. Bizim burada sizlerle beraber yürüttüğümüz çabalar yürüttüğümüz büyük operasyonumuzun küçük bir kısmını oluşturuyor. şimdi Türk hükümeti ile anlaşmasına varmış olduğumuz 300 milyon Euroluk bir öteki projemiz daha mevcut. Bu program zarfında Türk Hükümeti ile işbirliği yürüterek 600 bin sığınmacı çocuğa takviye ve yardım sağlayacağız. Bu program zarfında Türkçe öğretmenler istihdam edilecek ve görevlendirilecek. Bunun yanına öğretmenler için Arapça dersleri konulacak. Okulların ayakta tutulması fiziki destekle sağlanacaktır. Bunun asıl başlığı Türkiye’de yer alan Suriyeli mülteci çocukların eğitim sistemine entegrasyonunu sağlamaktır” dedi.

Konuşmaların ardındaki büyükelçiler, Suriyeli çocukların eğitim gördüğü sınıfları gezdi. Burada Suriyeli çocuklarla yakından ilgilenen büyükelçiler, onların yanlarına oturarak bir zaman onlarla sohbet etti.

AB BÜYÜKELÇİLERİ BEBEKLİ KİLİSE’Yİ ZİYARET ETTİ

AB büyükelçileri ve eşleri gün boyu gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardındaki akşam saatlerinde Saint Paul Katolik Kilisesi’ne gelerek burada incelemelerde bulunup Adana ve Mersin’den sorumlu başrahip Francis Dondu’dan data aldı.

Başrahip Dondu, heyete kiliseyi gezdirerek burada yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi verdi. Heyet ziyaretin ardındaki kiliseden ayrıldı.