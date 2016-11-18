Abant Gişeleri kapatılıyor

Bolu Valiliğinden yapılan yazılmış açıklamada, “İstanbul-Ankara devlet yolu arasındaki Abant Kavşağı’nda yapılacak olan yapım çalışmaları nedeni ile Anadolu Otoyolu Abant Gişeleri 18.11.2016 ile 25.11.2016 tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Yol kapatması yapılan kesimde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik göze çarpan ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin uyarılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.