Abant Gölü’ne 51 bin balık salındı

Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Abant Tabiat Parkı’nda yer alan göle Bolu Valisi Aydınlatılmış Baruş’un da katılımıyla 51 bin balık salındı. Abant’a gelen ziyaretçilerin de epeyce ilgisini çeken balık salımı ardından konuşan Vali Baruş, “1-2 yaş grubu olan balıklarımızdan bin adet, 0-1 yaş arası balıklarımızdan da 50 bin adet balık bıraktık. Bu yıl toplamda 255 bin Abant Alası yavrusu bırakacağız. Gölümüzdeki natürel yapının güçlendirilmesi ve yöremize özgü olan bu balık türünün gölümüzde çoğalması için Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze alt imal istasyonunda üretilen yavruları da kullanarak gölümüzü zenginleştiriyoruz” dedi.

Faruk Çidem