ABD Büyükelçiliği önünde Kayseri saldırısı protesto edildi

Ankara’da ABD Büyükelçiliği karşısındaki Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde toplanan Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi bir grup, Kayseri’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 14 askerin şehit olduğu terör saldırısını protesto etti. Burada bir basın açıklaması gerçekleştiren takriben 300 karakter grup, olaysız şekilde dağıldı.

Uğur Kan Yüksek

ANKARA